In Japan sorgten positive Lohndaten für Auftrieb. Die inflationsbereinigten Reallöhne stiegen im Juli erstmals seit sieben Monaten um 0,5 Prozent, angetrieben von kräftigen Sommerboni. «Der Einfluss der Sommerbonus-Erhöhung war erheblich», sagte Masato Koike, leitender Volkswirt bei Sompo Institute Plus. Er warnte jedoch: «Es wäre verfrüht, daraus zu schliessen, dass dieses Ergebnis die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan erhöht.» Die Verbraucherausgaben stiegen mit 1,4 Prozent schwächer als erwartet, was die anhaltenden Inflationssorgen unterstrich.