Nikkei im freien Fall

«Es ist nicht möglich, dass der Nikkei so stark fällt wie seit 40 Jahren nicht, ohne dass dies Auswirkungen auf den europäischen Märkten hat», kommentierte Chris Beauchamp, Analyst bei der IG Group. «Man mag das Wort Crash an der Börse ungern in den Mund nehmen, aber an diesem heutigen Montagmorgen fühlt es sich ganz danach an», sagte auch Börsenstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets mit Blick auf den Kurseinbruch in Japan. «Vor diesem Hintergrund kann man beim Minus des Deutschen Aktienindex fast schon von Stabilität sprechen.»