23:00
Risiko raus, schien das Motto der Marktteilnehmer vor dem verlängerten Wochenende zu lauten. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Ein im Januar geringerer Anstieg der Inflation als erwartet gab am Freitag zwar etwas Hoffnung auf sinkende Zinsen, half dem Aktienmarkt aber letztlich nicht wirklich.
Der Dow Jones Industrial rettete ein Plus von 0,10 Prozent über die Ziellinie beim Stand von 49'500,9 Punkten. Im frühen Wochenverlauf hatte der New Yorker Leitindex noch über 1000 Punkte höher eine Rekordmarke erreicht. Der tags zuvor besonders schwache technologielastige Nasdaq 100 schloss am Freitag mit plus 0,18 Prozent auf 24'732,7 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 ging mit plus 0,05 Prozent auf 6836,2 Punkten ins Wochenende.
Die Wochenbilanz ist bei allen drei Indizes negativ: Der Dow verlor 1,2 Prozent, für den S&P 500 und den Nasdaq 100 ergibt sich jeweils ein Minus von 1,4 Prozent.
Am Vortag hatten schon erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen grosser KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung an den Börsen getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.
Applied Materials gewannen 8,1 Prozent. Der Chip-Ausrüster hatte mit seinem Umsatzausblick für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen deutlich übertroffen und im ersten Jahresviertel überraschend gut abgeschnitten. Das Unternehmen profitiert weiterhin vom KI-Boom und der Nachfrage nach Speicherchips.
Aktien von Goldminen legten mit dem Goldpreis zu, auch wenn dieser zwischenzeitlich kurz abgesackt war. Die Inflationsdaten begünstigten die Zinssenkungserwartungen. Weil Gold keine Zinsen abwirft, erlebt das gelbe Metall in einem Umfeld mit potenziell niedrigeren Zinsen eher einen Zulauf. Agnico Eagle Mines und Barrick Mining gewannen jeweils 5,6 Prozent.
Gefragt waren auch die Aktien des Zimmervermittlers Airbnb. Das Unternehmen überzeugte mit einem überraschend hohen Umsatzausblick für das erste Quartal. Die Papiere legten um 4,7 Prozent zu.
Hingegen stürzten die Aktien von Pinterest um 16,8 Prozent ab. Ein überraschend schwacher Ausblick des Social-Media-Unternehmens auf das erste Geschäftsquartal kam nicht gut an.
+++
17:40
Angeführt wird das SMI-Tableau zum Handelsschluss am Freitag von Lonza (plus 4,6 Prozent). Kühne+Nagel legt ebenfalls zu (plus 3 Prozent) und holt damit einen Teil der Verluste vom Donnerstag auf. Gefragt waren zudem die Aktien von Logitech (plus 2,7 Prozent) und Swisscom (plus 2,3 Prozent). Auch die Schwergewichte Novartis (plus 1,1 Prozent), Roche (plus 0,1 Prozent) und Nestlé (plus 0,3 Prozent) bewegten sich in der Gewinnzone.
Der Swiss Performance Index (SPI) verzeichnet ein Plus von 0,48 Prozent und schloss die Woche bei 18'763 Punkten ab. Speziell gefragt waren Gurit (plus 5,6 Prozent) sowie Ascom (plus 3,7 Prozent), Tecan (3,5 Prozent) und Cicor (plus 3,4 Prozent). Leonteq (minus 6,4 Prozent) und Molecular Partners (minus 3,5 Prozent) wurden hingegen verkauft.
+++
17:20
Ein trüber Ausblick zieht Pinterest-Aktie nach unten. Die Titel fallen um bis zu 25 Prozent auf den niedrigsten Stand seit April 2020.
Die Plattform für Bilder und Videos lieferte für das erste Quartal eine Umsatzprognose unter den Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen kämpft mit stärkeren Kürzungen der Werbeausgaben der von Zöllen betroffenen Einzelhändler und der Konkurrenz durch grössere Plattformen wie Instagram oder TikTok. Zudem drohen KI-Tools den Markt umzukrempeln.
+++
16:55
Der US-Dollar hat sich am Freitagnachmittag nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für den Monat Januar leicht abgeschwächt. Der Wert fiel etwas unter den Erwartungen aus, was somit für mögliche weitere Zinssenkungen der US-Notenbank in der mittleren Frist sprechen würde.
Die US-Inflation fiel im Januar auf lediglich noch 2,4 von 2,7 Prozent im Dezember - erwartet worden war zwar ein Rückgang, aber lediglich auf 2,5 Prozent. Analysten zeigen sich denn auch recht überrascht. Dass bislang von den US-Zöllen kein nennenswerter Inflationsdruck ausgehe sei bemerkenswert, kommentierte Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank in einer ersten Reaktion. Ein Grund dafür könnte sein, dass Produktivitätsgewinne zumindest einen Teil der Zollerhöhungen aufgefangen haben.
Ob es an der Politik des Fed etwas ändern wird, muss sich zeigen, zumal ein Monatswert allein wenig aussagekräftig sei, wie es jeweils heisst. Die deutsche Helaba meint denn auch in einem Kommentar, dass die Inflation weiterhin zu hoch sein dürfte, um von der US-Notenbank dauerhaft akzeptiert zu werden. Entsprechend gebe es auch keinen Handlungszwang für das Fed.
Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass es unter der Ära von Jerome Powell, die bald endet, keine Zinssenkungen mehr geben wird. Für die Fed-Sitzung vom 17. Juni - dann eventuell unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh - wird aus heutiger Sicht gemäss dem FedWatch-Tool von CME eine Zinssenkung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 50 Prozent erwartet.
+++
16:40
Nach anfänglichen Verlusten im frühen Handel kehrt die Wall Street in die Gewinnzone zurück. Der Dow Jones Industrial und der Nasdaq 100 ziehen 0,1 Prozent an.
+++
16:10
Die Anleger an der Wall Street haben sich am Freitag bedeckt gehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der Index der Technologiebörse Nasdaq geben je 0,3 Prozent auf 49.345 und 22.522 Punkte ab. Der breiter gefasste S&P 500 notierte 0,1 Prozent tiefer bei 6819 Zählern. Die Investoren scheuten sich nach den Inflationsdaten für Januar zunächst, sich klarer zu positionieren.
Die Verbraucherpreise stiegen zum Jahresanfang mit 2,4 Prozent etwas weniger stark als von Ökonomen geschätzt. Im Dezember hatte die Teuerungsrate zudem noch bei 2,7 Prozent gelegen. «Dies zeichnet ein Bild von sich weiter verbessernden Inflationsaussichten, was meiner Meinung nach eine Senkung der Zinssätze im weiteren Verlauf des Jahres ermöglichen wird», sagte Michael Metcalfe, Leiter der Marktstrategie bei State Street. Nachdem der Arbeitsmarkt zuletzt an Schwung gewonnen hat, hatten Anleger die Wetten auf kurzfristige Zinssenkungen zuletzt zurückgefahren und rechnen frühestens ab Juni mit einer geldpolitischen Lockerung.
Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien von Applied Materials um mehr als 13 Prozent, nachdem der Chipausrüster für das zweite Quartal einen Umsatz und Gewinn über den Erwartungen prognostizierte. Aktien der Aluminiumhersteller Alcoa und Century Aluminum fielen hingegen um knapp vier und neun Prozent. US-Präsident Donald Trump will offenbar einige Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte zurückfahren. Das berichtete die «Financial Times» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Im Stahlsektor rutschten Nucor-Papiere um fünf Prozent ab. Aktien von Cleveland-Cliffs fielen um vier Prozent und Steel Dynamics um sechs Prozent.
+++
15:40
Die Investoren verdauen noch die soeben veröffentlichten US-Inflationsdaten, die überraschend moderat ausgefallen sind. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 2,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Damit liegt die Teuerung weiterhin über der Zielmarke der US-Notenbank Fed. Und nach Einschätzung von Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen, ist die Inflation weiterhin zu hoch, um von der US-Notenbank dauerhaft akzeptiert zu werden. Das spricht nicht unbedingt für rasch sinkende Zinsen.
Unter den Einzelwerten steigen Applied Material um 13 Prozent und Airbnb um 8 Prozent. Die US-Banken JP Morgan (-1,5 Prozent) und Goldman Sachs (-1,3 Prozent) stehen zurzeit auf der Verliererseite.
+++
15:00
Der Broker IG taxiert den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher im Vergleich zum Schlusskurs vom Donnerstag. Im frühen Wochenverlauf war der Dow noch auf ein Rekordhoch über 50'500 Punkten gestiegen. Der technologielastige Nasdaq 100 wird zum Wochenschluss 0,4 Prozent im Plus erwartet. Zuvor lagen die Indizes leicht im Minus.
Am Vortag hatten erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen grosser KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung an den Börsen ein Stück weit getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.
Im Fokus standen vor Handelsbeginn die US-Inflationsdaten für den Januar. Der Anstieg der Verbraucherpreise fiel geringer aus als von Volkswirten im Durchschnitt erwartet. Dies verstärkte die Hoffnung von Anlegern am Aktienmarkt, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins im laufenden Jahr weiter senken wird. Infolge unterschiedlicher Wirtschaftsdaten hatten schwankende Erwartungen an eine Zinssenkung zuletzt auch zur Unruhe an den Börsen beigetragen.
Applied Materials notierten vorbörslich elf Prozent höher. Der Chip-Ausrüster hatte mit seinem Umsatzausblick für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen deutlich übertroffen und im ersten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten. Das Unternehmen profitiert weiterhin vom KI-Boom und der Nachfrage nach Speicherchips.
Gefragt waren auch die Aktien des Zimmervermittlers Airbnb. Das Unternehmen überzeugte mit einem überraschend hohen Umsatzausblick für das erste Quartal. Das Papier legte um fast sechs Prozent zu.
Die Aktie von Pinterest stand hingegen unter deutlichem Abgabedruck. Zuletzt ging es um mehr als ein Fünftel nach unten. Ein überraschend schwacher Ausblick auf das erste Geschäftsquartal kam bei den Anlegern und Analysten nicht gut an.
+++
14:00
Die Aktien von Pinterest stürzten am Freitag vorbörslich um mehr als 20 Prozent ab. Die Image-Sharing-Plattform hat mitgeteilt, dass ihre vierteljährliche Umsatzprognose von grossen US-Einzelhändlern beeinträchtigt wurde, die ihre Werbeausgaben aufgrund der tarifbedingten Unsicherheit zurückschrauben.
Das Unternehmen hat im vergangenen Monat weniger als 15 Prozent seiner Belegschaft abgebaut, eine Umstrukturierung, die laut CFO Julia Donnelly die kurzfristige Performance beeinträchtigen könnte.
+++
13:15
Die Aktien von Applied Materials steigen vorbörslich 11 Prozent und diejenigen von Airbnb 6 Prozent. Beide Firmen haben am Vorabend Zahlen bekanntgegeben.
+++
11:45
Der SMI legt 0,58 Prozent auf 13'609 Punkte zu. Das ist ein Rekord, obwohl die Nervosität der Marktteilnehmer zugenommen habe, was sich auch im gestiegenen Volatilitätsindex VSMI zeige, sagt ein Händler. Ein anderer Börsianer verweist zudem auf die KI-Sorgen, die sich täglich eine neue Branche suchten. So war nach Software, Technologie, Versicherungen und Banken zuletzt auch der als «KI-resistent» geltende Logistiksektor unter Druck geraten. Die Onlinebank Swissquote spricht dabei von einem «Angst selloff» («Angstverkauf»).
Nun warten die Händler auf die US-Inflationszahlen, die um 14.30 Uhr veröffentlicht werden. Diese sind wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank und können die Zinssenkungserwartungen stark beeinflussen. Die Inflation war in den letzten Monaten deutlich zu hoch, um weitere Zinssenkungen der Fed zu ermöglichen, meint ein Analyst. Erwartet wird ein leichter Rückgang der Teuerung auf 2,5 Prozent. Damit würde sich die Inflation der Zielmarke der US-Währungshüter von 2 Prozent annähern. Bereits bekannt ist die Schweizer Inflation. Diese verharrte im Januar bei +0,1 Prozent. Gegenüber dem Vormonat lagen die Preise im Januar 2026 im Durchschnitt gar etwas tiefer.
Im Fokus stehen die Aktien von Kühne + Nagel (+0,4 Prozent), deren Kurs kräftig schwankt. Nach einem Minus von 13 Prozent am Vortag setzte der Logistikwert zu einer Gegenbewegung an, hat diese Gewinne dann aber wieder hergegeben und ist vorübergehend wieder ins Minus gesunken. Dann ging es wieder leicht nach oben. Auslöser war eine Meldung des kleinen KI-Logistikunternehmens Algorhythm Holdings, das zuvor unter dem Namen Singing Machine Co. firmierte und im Karaoke-Bereich tätig war.
Demnach helfe seine SemiCab-Plattform, die bereits bei Kunden im Einsatz ist, diesen dabei, ihr Frachtvolumen um 300 bis 400 Prozent zu steigern, ohne dass dafür zusätzliches Personal eingestellt werden muss. Am Markt wurde die Kursreaktion vom Vortag als klar übertrieben beurteilt. Auch wird bezweifelt, ob sich das menschliche Netzwerk zum Handling dieser riesigen Logistikmengen so schnell ersetzen lässt.
An der Spitze der Gewinner steht Lonza (+3,5 Prozent). Die Aktie des erfolgreichen Pharmazulieferers weist nach einem negativen Vorjahr auch 2026 bisher eine schwache Performance auf.
Dahinter folgen die Aktien von VAT (+3,1 Prozent), die vom guten Abschneiden von Applied Materials profitieren, deren Aktien nachbörslich kräftig gestiegen waren. In deren Sog rücken auch Comet, Inficon und Cicor um bis zu 1,5 Prozent vor.
Die Anteile von Logitech (+2,4 Prozent) erholten sich laut Händler von den Abgaben im Zuge der Befürchtungen, dass steigende Chippreise die Verkäufe des Elektronikherstellers belasten könnten.
Am breiten Markt ziehen die Anleger Leclanché den Stecker. Die Aktie bricht um fast ein Viertel ein. Der angeschlagene Batteriehersteller hat einen Liquiditätsengpass und sucht neues Kapital.
+++
11:00
+++
10:00
Neue Kursziele für Schweizer Aktien:
+++
09:15
Am Vortag waren die Kurse von den USA ausgehend noch ins Rutschen geraten. Grund dafür waren neue KI-Sorgen, die sich auf immer mehr Sektoren und Branchen auszuweiten scheinen. Allerdings erfolgte ein Grossteil der Kurseinbussen, als in Europa noch gehandelt wurde. Dennoch sei die Nervosität merklich gestiegen.
Unter Druck standen nicht nur Technologiewerte, sondern auch Logistiktitel, die Edelmetalle und die Kryptowährungen wurden verkauft. Die Onlinebank Swissquote spricht von einem «Angst selloff». Dafür kam es zu einer Bewegung hin zu Old-Economy-Titeln. So konnte sich der Schweizer Markt dank der defensiven Schwergewichte knapp behaupten. Nun blicken die Händler den US-Inflationszahlen entgegen, die um 14.20 Uhr veröffentlicht werden und sehr wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank sind.
Im Fokus stehen die Aktien, die am Vortag wegen dieser KI-Sorgen stark unter Druck geraten sind und von denen nun eine Gegenbewegung erwartet wird. Dazu zählt hierzulande in erster Linie Kühne+Nagel (+0,1 Prozent). Der Logistikwert war am Vortag allerdings um 13 Prozent eingebrochen. Auslöser war eine Meldung des kleinen KI-Logistikunternehmens Algorhythm Holdings, das zuvor unter dem Namen Singing Machine Co. firmierte. Das Unternehmen gab bekannt, dass seine SemiCab-Plattform, die bereits bei Kunden im Einsatz ist, diesen dabei hilft, ihr Frachtvolumen um 300 bis 400 Prozent zu steigern, ohne dass dafür zusätzliches Personal eingestellt werden muss. Am Markt wurden die Abgaben allerdings als klar übertrieben beurteilt.
Die Aktien von Holcim (+0,9 Prozent) legen etwas zu und erholen sich damit nur etwas von den Vortageseinbussen, als ein Minus von 9 Prozent zu Buche stand.
VAT rücken vorbörslich um 2 Prozent vor. Hier dürfte es das gute Abschneiden von Applied Materials sein, deren Aktien nachbörslich kräftig gestiegen waren.
+++
08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,11 Prozent höher eingeschätzt. Die UBS-Aktie hat den grössten Zuwachs (1 Prozent). Der Titel steht seit der Veröffentlichung der Jahresresultate der BAnk am 4. Februar stark unter Druck und ist auf den Stand von Anfang Dezember gefallen. Holcim legen nach dem Absturz am Vortag zu (1,3 Prozent - mehr hier).
Am breiten Markt steigen Rieter 3 Prozent. Der Textilmaschinen-Hersteller hat eine Preiserhöhung für Produkte und Systeme angekündigt.
+++
06:15
Der SMI wird bei der IG Bank vorsbörlich 0,25 Prozent höher geschätzt. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,13 Prozent tiefer. An der Spitze der Verlierer standen Kühne+Nagel (-13 Prozent).
+++
06:00
Die asiatischen Aktienmärkte entfernen sich mit Blick auf die Wall Street von den gestrigen Rekordhochs. Sorgen über schrumpfende Margen im Technologiesektor belasten Werte wie Apple. Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt nun den US-Inflationsdaten, die im Laufe des Tages erwartet werden.
«Der vorherrschende Ton an den Märkten ist eine Wendung hin zu defensiveren Bereichen des Aktienmarktes und zu Unternehmen mit stabilen, weniger zyklischen und besser vorhersagbaren Gewinnen», sagt Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.
«Es ist klar, dass Investoren die Entwicklungen bei KI und AGI (Allgemeine Künstliche Intelligenz) durch eine neue Brille betrachten und versuchen, eine Zukunft einzupreisen, die sich unsicherer und strukturell disruptiver anfühlt als zuvor.» Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,6 Prozent, was den Wochengewinn auf 4,1 Prozent reduzierte.
+++
05:30
In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,8 Prozent auf 57.185,40 Punkte nach, verzeichnete aber für die Woche immer noch ein Plus von 5,3 Prozent. Der breiter gefasste Topix notierte 1,0 Prozent niedriger bei 3.842,45 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,7 Prozent auf 4.105,04 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,8 Prozent auf 4.681,92 Punkte.
+++
05:00
+++
05:00
Am Rohstoffmarkt stagniert die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee bei 67,47 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert kaum verändert bei 62,76 Dollar. Zu Wochenbeginn hatten die Ölpreise noch wegen Sorgen vor einem US-Angriff auf den Iran zugelegt. Äusserungen von US-Präsident Donald Trump vom Donnerstag, wonach im nächsten Monat ein Abkommen mit dem Iran möglich sei, drückten die Preise jedoch. Zudem hat die Internationale Energieagentur (IEA) am Donnerstag in ihrem Monatsbericht prognostiziert, dass das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage in diesem Jahr schwächer ausfallen werde als erwartet. Das Gesamtangebot werde die Nachfrage übersteigen.
+++
01:00
Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Anleger sind unsicher, ob die grossen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen. Zudem sackten am Edelmetallmarkt die Preise für Gold und Silber stark ab. Hier verkauften Investoren, um Verluste am Aktienmarkt abzufedern. Auch aus dem Ölmarkt zogen sich Anleger zurück.
Der von Tech-Schwergewichten geprägte Nasdaq 100 verlor zuletzt 1,71 Prozent auf 24.770 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,26 Prozent auf 6.854 Zähler abwärts. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,18 Prozent auf 49.532 Zähler.
Im Techsektor belasteten Kursverluste von fast 12 Prozent die Aktien von Cisco. Der Netzwerk-Ausrüster gilt eigentlich als einer der Profiteure des KI-Booms, und so blickt das Unternehmen auch nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Dennoch sackten die Aktien um mehr als 8 Prozent ab. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe. Damit wurden Befürchtungen geweckt, dass die steigenden Preise für Speicherchips dem Unternehmen zusetzen könnten.
Die Papiere von McDonald's stiegen auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt noch 2,2 Prozent. Ein stärkerer Fokus auf günstigere Menü-Angebote in den Vereinigten Staaten hatte der Fastfood-Kette zu beschleunigtem Wachstum verholfen. Die Quartalszahlen seien angesichts der hohen Messlatte solide ausgefallen, schrieb Analyst Logan Reich von der kanadischen Bank RBC.
Insgesamt war im Dow auch am Donnerstag wieder Old Economy gefragt, mit Walmart, McDonald's und Coca-Cola auf den vorderen Plätzen. Unter den Magnificent Seven waren Apple auffällig schwach mit minus 4,8 Prozent.
(cash/Reuters/awp)