Ein überraschend starker Anstieg der Verbraucherpreise in den USA dürfte am Mittwoch Druck auf die US-Börsen bringen. Die wichtigsten Indizes, die sich vor der Bekanntgabe der Teuerungsdaten uneinheitlich, aber dicht an ihren Schlussständen vom Vortag bewegt hatten, drehten deutlich in die Verlustzone. Am US-Markt für Staatsanleihen legten unterdessen die Renditen deutlich zu und auch der US-Dollar stieg.