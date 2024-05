Am Mittwochabend steht der Zinsentscheid der US-Notenbank an. Angesichts der ungebrochenen Inflationswelle wird die Notenbank aus Sicht vieler Experten an ihrer Hochzinspolitik festhalten. Der geldpolitische Schlüsselsatz liegt aktuell in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent. An den Finanzmärkten wird für September mit einer Zinssenkung gerechnet. Auf der Zinssitzung am Mittwoch dürfte es jedoch Neues zum Wertpapierportfolio der Zentralbank geben. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte bereits, dass «ziemlich bald» das Tempo des Abschmelzens der Anleihenbestände der Fed verlangsamt werde.