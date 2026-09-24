Daneben richten sich die Blicke nach Washington: US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen sich am Donnerstag zu Gesprächen, bei denen unter anderem Handel, Technologie und weitere Streitpunkte auf der Agenda stehen dürften. Auch der Nahostkonflikt bleibt ein Unsicherheitsfaktor für die Märkte. Iran hat eine weitergehende Öffnung der Strasse von Hormus unter anderem an eine Lockerung des militärischen Drucks und der Beschränkungen gegen iranische Häfen geknüpft.