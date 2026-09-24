Versorgungsängste durch die unklare Gemengelage im Nahost-Krieg gewinnen am Ölmarkt ‌wieder ⁠die Oberhand. Die Preise für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI legen nach anfänglichen ⁠Verlusten zu. Die Notierungen steigen um jeweils rund drei Prozent auf 106,50 beziehungsweise 94,67 Dollar je Fass. Experten ‌zufolge sind die Anleger hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung ‌auf eine Beilegung des Konflikts zwischen den ​USA und dem Iran und der Aussicht auf eine vorerst anhaltend angespannte Versorgungslage.