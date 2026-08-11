14:25
Ein unerwartet hoher Quartalsverlust hat die Aktie des US-Telemedizinanbieters Hims & Hers auf Talfahrt geschickt. Die Papiere verlieren im vorbörslichen Handel an der Wall Street 5,4 Prozent. Hims & Hers verzeichnete im zweiten Quartal einen Nettoverlust von 37 Cent je Aktie, während Analysten laut LSEG-Daten lediglich mit einem Verlust von einem Cent gerechnet hatten. Als Grund nannte das Unternehmen gestiegene Kosten für die Umstellung auf Markenmedikamente zur Gewichtsreduktion. Dieser Schritt, der eine Reaktion auf strenge regulatorische Auflagen für Rezepturarzneimittel ist, führte im zweiten Quartal zu Kosten von 4,6 Millionen Dollar. Hims & Hers erwartet, im Jahr 2027 in die Gewinnzone zurückzukehren.
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14:15
Das Auf und Ab am Schweizer Aktienmarkt geht weiter: Der SMI notiert nun wieder im Minus bei 0,13 Prozent.
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14:00
Die milliardenschwere Sicherung von Rechenzentrumsflächen durch einen langfristigen Mietvertrag katapultiert die Aktien des Bitcoin-Schürfers Riot Platforms in die Höhe. Die Anteilsscheine legen vorbörslich 18,5 Prozent auf 23 Dollar zu. Der Vertrag mit einem führenden KI-Forschungslabor hat ein Volumen von 9,1 Milliarden Dollar, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Montag hervorgeht. Die Laufzeit liege zunächst bei zwanzig Jahren. Einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge handelt es sich bei dem Partner um das KI-Unternehmen Anthropic.
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13:05
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13:00
Investoren reagieren ungnädig auf die Zweitquartalszahlen des Sportartikelherstellers On. Der Laufschuhhersteller hat im zweiten Quartal 2026 zwar erneut einen Rekordumsatz erzielt und die Profitabilität weiter gesteigert. Die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr wurde allerdings leicht gesenkt.
Die Aktie von On fällt im vorbörslichen Handel in den USA um 17 Prozent, wie Bloomberg berichtet. Die Titel haben in diesem Jahr bereits 17 Prozent verloren.
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11:45
Der SMI gibt um 0,36 Prozent auf 14'581,75 Punkte nach. Kurz nach Handelsbeginn hatte der Leitindex bei 14'670 Punkte noch einen neuen Höchststand markiert.
Eine Einigung im Iran-Krieg ist weiterhin nicht absehbar und die Ölpreise legten erneut zu. Nach Teheran knüpft nun auch US-Präsident Donald Trump weitere Verhandlungen an Entschädigungszahlungen. Die Anleger hätten sich zwar an das «Hoffen und Bangen» gewöhnt, sagte ein Marktteilnehmer. Die Fronten schienen sich nun aber wieder zu verhärten.
Ein Fass Brent kostet gegen Mittag wieder knapp 90 Dollar und damit rund 2,5 Prozent mehr als am Vortag. Auch der Goldpreis stieg zeitweise über die Marke von 4400 Dollar je Unze, was laut Marktbeobachtern die anhaltende Verunsicherung widerspiegelt. Dass sich die Aktienmärkte trotz der geopolitischen Risiken weiterhin nahe ihren Rekordständen bewegen, führen Marktbeobachter vor allem auf die starke Berichtssaison zurück.
Die rote Laterne tragen Partners Group (-1,5 Prozent) nach einer Rückstufung durch die Deutsche Bank auf «Hold». Auch UBS (-0,9 Prozent) stehen unter Druck. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) berät am Dienstag zum zweiten Mal über die Revision des Bankengesetzes im Rahmen der «Too-Big-To-Fail»-Regulierung (TBTF).
Im breiten Markt brechen Tecan um 9,9 Prozent ein. Die vorgelegten Zahlen seien insgesamt eher gemischt ausgefallen, heisst es am Markt. Nach der zuletzt guten Kursentwicklung komme es nun zu Gewinnmitnahmen. Weiter unter Druck stehen auch Aryzta (-3,6 Prozent), nachdem die Titel bereits am Vortag nach Zahlen rund 11 Prozent verloren hatten.
Sehr gut kommen dagegen die Halbjahreszahlen von Bell (+8,6 Prozent) an. Fortschritte bei der Profitabilität und die erstmalige Nennung einer EBIT-Guidance sorgen beim Fleischverarbeiter für kräftigen Auftrieb. Seit Anfang Jahr haben die Titel allerdings weiterhin fast 20 Prozent eingebüsst.
Oerlikon (+3,2 Prozent) profitieren derweil von einer deutlichen Kurszielerhöhung durch Oddo BHF und machen damit einen Teil der Verluste der vergangenen Tage wett.
Zu den Gewinnern zählen zudem Idorsia (+0,7 Prozent), wobei die Titel des Biopharmaunternehmens einen Grossteil ihrer anfänglich deutlich höheren Gewinne wieder abgegeben haben. Für Auftrieb sorgten Hoffnungen auf eine mögliche Lockerung der US-Beschränkungen für das Schlafmittel Quviviq.
Im weiteren Wochenverlauf dürfte die laufende Berichtssaison im Fokus bleiben, wobei zunehmend Unternehmen aus den hinteren Reihen das Geschehen bestimmen. Gleichzeitig rücken die US-Inflationsdaten stärker in den Blick. Am Mittwoch werden die Konsumentenpreise für Juli veröffentlicht, am Donnerstag folgen die Produzentenpreise. Nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht befinde sich die US-Notenbank in einem Spannungsfeld zwischen erhöhten Inflationsrisiken und einer nachlassenden Konjunkturdynamik, so ein Marktbeobachter. Eine Zinssenkung im September gilt am Markt daher inzwischen als weniger wahrscheinlich.
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10:55
Die Aktien des Augenheilkunde-Konzerns Alcon steigen nach überraschend starken Zahlen in der Spitze um 6,6 Prozent. Damit sind sie auf Kurs zum grössten Tagesgewinn seit mehr als zwei Jahren. Das schweizerisch-amerikanische Unternehmen übertraf beim Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal die Analystenerwartungen deutlich und hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an.
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10:15
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09:50
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09:45
Die schwindende Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran sowie die anhaltende Blockade der Strasse von Hormus hat die Anleger an den asiatischen Börsen weiter in Atem gehalten. In China gaben der Leitindex in Shanghai und der Index der 300 wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen, der CSI300, am Dienstag jeweils leicht nach. In Hongkong verlor der Index rund ein Prozent. In Südkorea zog der Leitindex Kospi dagegen knapp ein Prozent an. In Japan blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Bei den Einzelwerten legten die Titel des südkoreanischen Chipherstellers Samsung Electronics um vier Prozent zu.
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09:15
Für Zurückhaltung sorgen die unklare Lage an der Strasse von Hormus und die wieder gestiegenen Ölpreise. Hierzulande liefert zudem die laufende Berichtssaison Impulse.
US-Präsident Donald Trump erklärte die wichtige Schifffahrtsroute nach Minenräumungen für wieder befahrbar und «zu 100 Prozent» unter US-Kontrolle. Der Iran hatte eine vollständige Öffnung zuletzt allerdings an weitreichende Bedingungen geknüpft. Entsprechend bleibt die Lage angespannt. Ein Fass Brent kostet wieder knapp 88 Dollar und damit deutlich mehr als noch zu Wochenbeginn. Auch der Goldpreis stieg zeitweise über die Marke von 4400 Dollar je Unze, was laut Marktbeobachtern die anhaltende Verunsicherung widerspiegelt.
Dass sich die Aktienbörsen dennoch nahe ihren Rekordständen halten, führen Marktbeobachter vor allem auf die starke Berichtssaison zurück. «Die europäischen und US-amerikanischen Unternehmen liefern eine der stärksten Berichtssaisons seit mehreren Jahren», sagte ein Händler. Die kräftige Gewinnentwicklung stütze die Märkte und überlagere derzeit die geopolitischen Unsicherheiten.
Im breiteren Markt fallen Oerlikon (plus 6 Prozent) positiv auf und machen damit einen Teil der Verluste der vergangenen Tage wett. Idorsia steigen 4 Prozent. Die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA will die Beschränkungen für eine Klasse von Schlafmitteln lockern, zu der auch das von Idorsia entwickelte Medikament Quviviq gehört.
Dagegen geben Tecan nach wenig überzeugenden Jahreszahlen um 1,8 Prozent nach. Verlierer sind auch EMS Chemie (-1,8 Prozent), wobei die Titel am Dienstag ex-Dividende von 18,40 Franken gehandelt werden.
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08:05
Der SMI wird bei Julius Bär vor dem Start 0,11 Prozent höher gestellt. 12 von 20 SMI-Aktien sind im Minus. Alcon legen nach der Vorlage der Zweitquartalszahlen 5,1 Prozent zu.
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07:45
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06:20
Der SMI wird bei der IG Bank vor dem Start 0,04 Prozent tiefer gestellt. Am Montag hatte er 0,61 Prozent gewonnen.
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06:00
Die festgefahrenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben am Dienstag die Ölpreise in die Höhe getrieben und für eine uneinheitliche Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten gesorgt. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag als neue Bedingung für ein Friedensabkommen Reparationszahlungen des Irans gefordert. Dies erschwert die Bemühungen um eine Wiedereröffnung der wichtigen Schifffahrtsstrasse von Hormus. «Wir befinden uns jetzt in einer Art Patt-Situation, in der es darum geht, wer zuerst nachgibt», sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans tendierte seitwärts. Die Anleger blicken nun auf die am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten. Ein unerwartet starker Anstieg könnte die Wetten auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im nächsten Monat neu entfachen.
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05:30
Am Devisenmarkt gewann der Dollar geringfügig auf 159,29 Yen und legte leicht auf 6,7443 Yuan zu. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1541 Dollar. Das Pfund Sterling gab nach dem am Montag erreichten Monatshoch nach und notierte bei 1,3512 Dollar.
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05:00
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01:00
Die sich in Rekordnähe haltenden US-Börsen haben am Montag moderat nachgegeben. Nachlassende Sorgen vor Leitzinserhöhungen nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wurden überschattet von Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Nahen Osten.
Der Dow Jones Industrial gab um 0,11 Prozent auf 53'975,98 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index um drei Prozent zugelegt und bei 54'744 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Der S&P 500 sank zum Wochenstart um 0,06 Prozent auf 7753,11 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 verlor 0,34 Prozent auf 29'621,81 Zähler.
In Nahost dreht sich alles um die für den internationalen Handel wichtige Meerenge, die Strasse von Hormus. Der Iran beabsichtigt nach Angaben des Aussenministeriums in Teheran, von Handelsschiffen Gebühren für die Durchfahrt zu erheben. Der Streit um derlei Rechte auf einer internationalen Schlüsselroute gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran und dürfte eine Einigung mit den Vereinigten Staaten erschweren. «Hormus ist jetzt die ultimative Verhandlungswaffe und nicht nur eine Schifffahrtsroute», resümierte Marktexperte Stephen Innes.
Nvidia bewegten Medienberichte über eine Partnerschaft des Unternehmens mit einer Gruppe grosser US-Investmentgesellschaften. Dabei gehe es um eine Finanzierung des Ausbaus von KI-Infrastruktur im Umfang von 500 Milliarden US-Dollar, hiess es. Nach Börsenschluss bestätigte der KI-Chiphersteller die Berichte.
Apple, erst Ende Juli auf ein Rekordhoch geklettert, wurden vom Analysehaus Jefferies von «Hold» auf «Underperform» abgestuft. Ein bislang für den Markteintritt im September 2027 geplantes, voll gläsernes iPhone werde mit Blick auf Branchendaten anscheinend nicht weiter verfolgt, schrieb Analyst Edison Lee. Er sieht darin einen Nackenschlag. Ein solch hochpreisiges Smartphone wäre angesichts steigender Preise für Speicherchips von Vorteil gewesen, um den durchschnittlichen Verkaufspreis und die Konzernmarge weiter zu steigern.
Die Papiere der Online-Auktionsplattform Ebay litten mit minus 3,8 Prozent darunter, dass der Videospiele-Händler Gamestop womöglich sein Übernahmeangebot zurückziehen könnte. Firmenchef Ryan Cohen erwäge statt eines Kaufs, Ebay eine Partnerschaft oder ein Gemeinschaftsunternehmen vorzuschlagen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gamestop-Aktien gaben um 1,9 Prozent nach.
Die Anteilscheine von HP Enterprise gewannen nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley auf «Overweight» 2,7 Prozent.
(cash/Reuters/AWP)