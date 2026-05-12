Laut einer Reuters-Umfrage vom Montag ist die OPEC-Ölförderung im ⁠April auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahrzehnten gefallen. Der Chef von Saudi Aramco, Amin Nasser, ​warnte, die Unterbrechungen der Ölexporte durch die ⁠Meerenge könnten eine Rückkehr zur Marktstabilität bis 2027 verzögern. Dies entspreche einem Verlust von etwa 100 Millionen Barrel Öl pro Woche. «Solange die Verhandlungen zwischen den USA und dem ‌Iran ergebnislos bleiben und die physischen Ströme durch die Strasse von Hormus eingeschränkt sind, dürften sich die Ölpreise über 100 Dollar halten», schreibt Tim Waterer, Chef-Marktanalyst bei KCM Trade, in einer E-Mail. «Ein echter Durchbruch zu einem Friedensabkommen könnte eine scharfe Korrektur von acht bis zwölf Dollar auslösen, während jede Eskalation ‌oder erneute Blockadedrohungen Brent schnell wieder in Richtung 115 Dollar und mehr treiben würden».