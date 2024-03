Bei den Einzelwerten sorgten unterdessen angekündigte Preiserhöhungen des E-Autobauers Tesla für sein Model Y in Europa für Rückenwind. Tesla-Aktien stiegen um mehr als sechs Prozent. Die Fahrzeuge dürften in manchen Ländern ab dem 22. März um rund 2000 Euro teurer werden, kündigte Tesla am Samstag auf der Online-Plattform X an. Ob das auch für Deutschland gilt, blieb zunächst offen. Am Freitag hatte Tesla bereits den Preis für das Modell Y in den USA um 1000 Dollar erhöht.