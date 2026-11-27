Am Devisenmarkt profitierte der Dollar von ​der Nachfrage nach sicheren Häfen und den Zinserwartungen. Die US-Währung gewann geringfügig auf 159,22 Yen und legte leicht ‌auf 6,6644 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar etwas auf 0,8336 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0978 Dollar und zog leicht auf 0,9151 Franken an.