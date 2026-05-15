Wachsende Inflationssorgen und die Aussicht auf eine mögliche US-Zinserhöhung setzen die asiatischen Aktienmärkte unter Druck. Der japanische Nikkei-Index fiel um 1,3 Prozent, nachdem Daten zeigten, dass die Grosshandelsinflation im April mit 4,9 Prozent so stark ‌gestiegen ⁠war wie seit drei Jahren nicht mehr. Dies schürte Erwartungen, dass die japanische Zentralbank die Zinsen anheben könnte. Die ⁠Ölpreise setzen ihren Anstieg fort. Grund dafür waren ausbleibende Fortschritte bei der Öffnung der Strasse von Hormus und die Äusserung von US-Präsident Donald Trump, ‌dass China US-Öl kaufen wolle. «Der China-Besuch von Präsident Trump bietet eine willkommene Abwechslung ‌von der Angst vor einem Krieg mit dem Iran. Aber ​genau darauf werden wir zurückkommen», erklärt Padhraic Garvey, regionaler Forschungsleiter für Amerika bei ING.