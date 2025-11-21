Der Markt werde sich den negativen Vorgaben aus den USA nicht entziehen können, heisst es zwar von Händlern. In den USA währte die Freude über das gute Abschneiden des Chip-Giganten Nvidia nur kurz. Es kam zu Gewinnmitnahmen auf breiter Front. Nvidia-Aktien drehten nach einem starken Start klar ins Minus. «Die KI-Bewertungsblase keucht unter ihrem eigenen Gewicht», kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Das hohe Investitionstempo im KI-Bereich eile der Monetarisierung klar voraus. «Wenn man tief genug gräbt, findet man immer etwas», heisst es dazu bei Swissquote.