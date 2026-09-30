Steigende Anleiherenditen und Inflationssorgen haben die globalen Anleihemärkte am Mittwoch belastet, während sich die Aktienmärkte weitgehend widerstandsfähig ‌zeigten. ⁠Hintergrund sind Sorgen über die Staatsfinanzen, ein hohes Angebot an ⁠Neuemissionen und eine steigende Inflation, angeheizt durch hohe Energiekosten infolge des Kriegs zwischen ‌den USA, Israel und dem Iran. ‌Die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen hielten ​sich in der Nähe eines 17-Jahres-Hochs. Die Aktienmärkte profitierten hingegen von guten Unternehmensgewinnen und dem anhaltenden Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Die Börsen in Asien legten zu: Der japanische ‌Nikkei-Index stieg um 1,3 Prozent auf 66'318 Punkte, die Börse in Shanghai gewann 0,3 Prozent.