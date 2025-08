Im Fokus der Börsianer stehen die Schweizer Zollverhandlungen in den USA. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin sind am Dienstag nach Washington gereist. Laut dem Bund sollen so kurzfristige Treffen mit den US-Behörden und Gespräche für eine Verbesserung der Zoll-Situation der Schweiz ermöglicht werden, teilte das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) mit.