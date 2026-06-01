Der anhaltende Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat den asiatischen Aktienmärkten zum Wochenstart Auftrieb verliehen. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei um 0,5 Prozent und knüpfte damit an seine jüngsten Rekordhochs an. Auch die Börse in Südkorea verzeichnete ein Plus ‌von 1,3 ⁠Prozent. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans legte um 0,2 Prozent zu. Zu den grossen Gewinnern zählte erneut der Markt ⁠in Taiwan, der von der Vorfreude auf den Auftritt von Nvidia-Chef Jensen Huang auf der Computex-Messe profitierte. Die starke Nachfrage nach Halbleitern überlagerte dabei die Sorgen der ‌Anleger über die festgefahrenen Friedensgespräche im Nahen Osten. SoftBank überholt Toyota und wird zum wertvollsten Unternehmen Japans.