Insgesamt hält sich aber ein gewisses Mass an Unsicherheit. «Irgendwie ist immer eine Grundnervosität zu spüren, dass es bald einmal zu einer grösseren Korrektur kommt», sagte ein Marktbeobachter. Mögliche Auslöser gebe es viele: von der Politik (Iran etc.) bis zu KI oder die Intransparenz im Private Credit Sektor. Auf der Konjunkturseite ist es derweil relativ ruhig heute. Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf die US-Erzeugerpreise und den Chicago PMI. In Bezug auf Einzeltitel sind hierzulande vor allem die beiden SMI-Titel Swiss Re und Holcim nach Zahlen im Fokus.