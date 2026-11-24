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Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,3 Prozent tiefer bei 14'723 Punkten.
Nach der kräftigen Erholung vom Vortag dürfte es am Schweizer Aktienmarkt zunächst zu leichten Gewinnmitnahmen kommen. International bleibt die Stimmung dank der Nvidia-Rally und der deutlichen Erholung an der Wall Street und in Asien allerdings freundlich. Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf das US-Verbrauchervertrauen und den Richmond-Fed-Index. In der Schweiz steht das Business Update von EFG International der ersten 10 Monate im Jahr an.
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05:00
Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag nach einem spektakulären Kurssprung an der Wall Street kräftig gestiegen. Die Entscheidung von Nvidia, Jensen Huang wieder als Vorstandschef einzusetzen, entfachte die Begeisterung der Anleger für Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI) neu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte nach einer feiertagsbedingten Handelspause um 4,0 Prozent auf 58.688,85 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 2,5 Prozent höher bei 3.764,80 Zählern. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans kletterte um 4,6 Prozent. Er erholte sich damit von einem Acht-Monats-Tief und steuert auf seinen grössten Tagesgewinn seit dem 31. Juli zu.
«Solche positiven Nachrichten gebe einen guten Anlass, um Aktien zurückzukaufen», sagte Masahiro Ichikawa, Chef-Marktstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. «Da der Markt so stark gefallen war, fällt auch die Erholung durch die Eindeckung von Leerverkäufen kräftig aus.» KI- und Chipwerte führten die Rally im Nikkei an. Die Aktien von Murata Manufacturing sprangen um 14,6 Prozent nach oben, Advantest stiegen um 13,2 Prozent und Tokyo Electron legten um 11,4 Prozent zu. Zulieferer für Rechenzentren wie Furukawa Electric rückten um 13,15 Prozent vor, Mitsui Kinzoku gewannen 9,33 Prozent.
Die Aktienmärkte in China und Hongkong folgen dem Trend. Sie haben sich am Dienstag von ihren tiefsten Ständen seit mehr als einem Jahr erholt.
Die Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3.555,49 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,6 Prozent auf 3.980,91 Punkte, nachdem er am Montag seinen tiefsten Stand seit Juli 2025 erreicht hatte. Der technologielastige STAR50-Index sprang um 3,3 Prozent nach oben, während der Index für 5G-Kommunikation um sieben Prozent zulegte. Der Speicherchip-Riese CXMT gewann mehr als sechs Prozent. Der Leitindex Hang Seng in Hongkong eröffnete 1,1 Prozent höher, nachdem er am Montag auf seinen schwächsten Stand seit April 2025 gefallen war. Der Hang Seng Artificial Intelligence Index legte zum Handelsstart um sechs Prozent zu.
Analysten zufolge bewirkt Huangs Rückkehr als Chef von Nvidia allerdings nicht, dass die Unsicherheiten hinsichtlich der Beschränkungen beim Bau von Rechenzentren abnehmen. Ebenso wenig verbessere dies die Rentabilität von Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI). «Die Unsicherheit darüber, wie stark die Beschränkungen gegen China künftig verschärft werden könnten, hat tatsächlich zugenommen», sagte Shingo Ide, Chef-Aktienstratege beim NLI Research Institute. «Ob es um Beschränkungen beim Bau von Rechenzentren oder um Exportkontrollen gegen China geht: Diese Themen könnten sich sechs Monate bis ein Jahr lang hinziehen. In dieser Zeit dürfte der Markt aufgrund von Äusserungen wichtiger Regierungsvertreter und verschiedener Meldungen hin und her schwanken.»
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Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag für eine kräftige Erholung an den US-Börsen gesorgt. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, profitierte.
Der Nasdaq 100 schloss 6,86 Prozent höher mit 26.746,10 Punkten. Allerdings war es für den Auswahlindex seit Ende Oktober, als die «New York Times» erstmals über eine mutmassliche chinesische Spionage-Operation im Zusammenhang mit dem Nvidia-Chef berichtet hatte, bis Ende vergangener Woche um 16 Prozent abwärts gegangen.
Der Dow Jones Industrial , in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, legte zum Wochenstart um 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte zu. Auch der bekannteste Wall-Street-Index hatte in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen. Der gleichfalls gebeutelte, breit gefasste S&P 500 gewann am Montag 4,73 Prozent auf 7.237,17 Zähler.
Die Rückkehr Huangs könnte laut Marktanalyst Timo Emden von CapTrader «verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben». Er sieht in dem Schritt eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld.
Die Nvidia-Aktie beeindruckte mit einem gigantischen Tagesplus von fast einem Drittel auf rund 165 US-Dollar. Der Börsenwert erholte sich damit um rund 950 Milliarden Dollar. Ein guter Teil der seit Ende Oktober erlittenen Verluste wurde wettgemacht, doch bis zum Schlussstand vom 28. Oktober bei etwas über 215 Dollar fehlen trotzdem noch 30 Prozent.
Der Chip-Konzern holte an diesem Montag seinen Mitbegründer Jensen Huang als Präsident und Firmenchef zurück, nachdem er diesen erst vor fast zwei Wochen wegen bekannt gewordener Affären als Nvidia-Chef geschasst hatte. Damit fruchtete eine Kampagne von Verbündeten des 63-jährigen Firmenpatriarchen und Präsident Donald Trump. Die eingeleiteten Untersuchungen des Verwaltungsrats werden dennoch fortgesetzt.
Neben Nvidia erholten sich auch zahlreiche Chip- und andere Tech-Aktien im prozentual zweistelligen Bereich. Dazu zählten etwa Sandisk mit einem Plus von mehr als 10 Prozent oder auch Intel und Arm Holdings mit jeweils rund 16 Prozent. Micron stiegen um 16 Prozent, Nebius , CoreWeave und Astera Labs sogar um mehr als 20 Prozent.
Für Oracle ging es um etwas mehr als 12 Prozent hoch. Die Aktie wurde zudem davon gestützt, dass der Software- und Rechenzentren-Konzern die nötige Finanzierung zur Erfüllung eines Vertrags mit dem KI-Unternehmen OpenAI vollständig gesichert hat. Dessen Volumen dürfte nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan fast die Hälfte des bestehenden Auftragsbestands von Oracle ausmachen.
Das Papier des OpenAI-Konkurrenten Anthropic gab um 1,4 Prozent auf 87,64 Dollar nach. Am Freitag war die Aktie zeitweise fast auf ihren Ausgabekurs von 83 Dollar zurückgefallen. Von ihrem Höchststand kurz nach dem Start an der Börse am vergangenen Donnerstag bei etwas über 115 Dollar haben sie sich inzwischen weit entfernt.
Ein Übernahmeangebot liess die Papiere der beiden Cybersicherheitsanbieter Zscaler und Crowdstrike in unterschiedliche Richtungen schnellen. Zscaler sprangen um knapp 18 Prozent auf etwas über 229 Dollar hoch, während Crowdstrike fast 9 Prozent einbüssten. Crowdstrike will Zscaler übernehmen. In der vereinbarten reinen Aktientransaktion werde Zscaler mit knapp 44 Milliarden Dollar bewertet, teilten die Unternehmen mit.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)