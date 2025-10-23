Eine gesenkte Umsatzprognose von Dassault Systemes vergrault die Anleger. Die Papiere brechen um rund 15 Prozent ein - damit droht der schlimmste Tagesverlust seit 23 Jahren. Der französische Softwarekonzern rechnet für das Gesamtjahr nun mit einem Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent, nachdem es zuvor von sechs bis acht Prozent ausgegangen war. Zudem verfehlte Dassault im Quartal bei Umsatz und Betriebsgewinn die Analystenschätzungen. «Die Anleger werden daran erinnert, dass Dassault weiterhin vor Herausforderungen steht», sagen die Analysten von Jefferies.