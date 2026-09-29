Im Fokus bleibt vor allem der Ölpreis. Brent ist von den frühen Hochs etwas zurückgekommen und notiert aktuell bei rund 105,70 Dollar je Fass. Hoffnung macht am Markt, dass die diplomatischen Bemühungen im Konflikt zwischen den USA und Iran weitergehen. Gleichzeitig verharren die US-Renditen auf hohem Niveau. «Der Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen scheint aber keine reine Inflationsgeschichte zu sein», heisst es bei Swissquote. Auch robuste Wachstumserwartungen und ein restriktiverer Fed-Ausblick spielten eine Rolle.