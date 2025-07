Nach der feiertagsbedigten Pause am Montag öffnete die japanische Börse am Dienstag fester. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 39'893 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 0,1 Prozent höher bei 2838 Zählern. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 3557 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,1 Prozent auf 4081 Punkte.