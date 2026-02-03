Eine Beruhigung an den Metallmärkten und gute US-Konjunkturdaten haben den asiatischen Börsen am Dienstag Auftrieb gegeben. Der japanische Nikkei-Index sprang um 3,3 Prozent auf 54.364,26 ‌Punkte und ‌machte damit seine Vortagesverluste wett. Auch die Börsen in Südkorea und Australien legten deutlich zu. Der Goldpreis erholte sich ebenfalls von seinen jüngsten Kurseinbrüchen. Händler sprachen von einer Bereinigung überhitzter und fremdfinanzierter Positionen. «Es ​war eine Bereinigung der Hebelwirkung im System, die sich aufgebaut ‌hatte», sagte Christopher Forbes von CMC Markets. ‌Auslöser der heftigen Schwankungen war die Nominierung von Kevin Warsh für den Chefposten der US-Notenbank Fed durch Präsident Donald Trump.