In der Schweiz neigt sich die Berichtssaison langsam dem Ende zu. Am Donnerstag legen Helvetia Baloise, MCH und Aevis die Halbjahreszahlen vor. Gut gefüllt ist hingegen die Agenda mit Konjunkturdaten. Die Zahlen zum Aussenhandel und die Details zu den Uhrenexporten für den August stehen an, das Seco legt die Konjunkturprognosen für den Herbst vor und die Raiffeisen das Vorsorgebarometer 2026. Zudem berät der Ständerat über das Bankengesetz zur UBS.