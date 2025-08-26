Die Verunsicherung über die Unabhängigkeit der US-Notenbank dämpfte das Vertrauen in US-Anlagen generell. «All dies, einschliesslich der Zölle, ist nur ein weiterer Grund, warum man den USA nicht trauen kann», sagte Bart Wakabayashi, Niederlassungsleiter von State Street in Tokio. «Es gibt keine Glaubwürdigkeit.» In China sorgte zudem eine Anweisung der staatlichen Aufsichtsbehörde für Vermögenswerte für Verunsicherung. Dieser zufolge sollen Staatsunternehmen ihre Industriehilfe für die autonome Region Tibet ausweiten. Dazu gehörten verstärkte Investitionen in die Infrastruktur, wie etwa in ein Wasserkraftprojekt und eine Eisenbahnlinie.