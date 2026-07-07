06:22
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der IG Bank vorbörslich 0,26 Prozent höher. Es wird sich allerdings weisen müssen, ob diese Kursgewinne nachhaltig sind, nachdem die US-Futures nach enttäuschenden Zahlen von Samsung tiefer gestellt sind.
Während die Bilanzsaison gegen Ende Woche beginnt, steht am Dienstag in der Schweiz nur die Publikation der Arbeitsmarktdaten für Juni an.
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06:15
Ein erwarteter Rekordgewinn des Chip-Riesen Samsung hat den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag keinen Auftrieb geben können. Die meisten Börsen tendierten schwächer. Samsung Electronics stellte für das zweite Quartal eine fast 19-fache Steigerung des Betriebsgewinns auf 89,4 Billionen Won (58,44 Milliarden Dollar) in Aussicht.
Dennoch brach die Börse in Südkorea um 4,1 Prozent ein. Der breiter gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gab 0,73 Prozent nach, während der japanische Nikkei-Index 1,08 Prozent verlor. Die jüngste Rally bei KI-bezogenen Aktien sei wahrscheinlich auf Sorgen über die Wirtschaft und die Inflation zurückzuführen, sagte Toru Suehiro, Chefvolkswirt bei Daiwa Securities. Anleger suchten in diesem Sektor Zuflucht, auch wegen der sich verschärfenden Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran.
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06:12
Am asiatischen Devisenmarkt hielt sich der japanische Yen in der Nähe eines 40-Jahres-Tiefs. Händler verwiesen auf Spekulationen über eine mögliche Intervention der japanischen Behörden, die grössere Verluste jedoch verhinderten. Der Dollar verlor 0,1 Prozent auf 161,88 Yen und legte zum chinesischen Yuan leicht auf 6,7892 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,8053 Franken vor. Der Euro notierte nahezu unverändert bei 1,1439 Dollar und zog zum Franken leicht auf 0,9213 Franken an.
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06:07
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00:05
Der Dow schloss 0,29 Prozent höher bei 53'055,91 Zählern. Das Rekordhoch lag mit gut 53.060 Punkten nur knapp darüber. Der technologielastige Nasdaq 100 legte dagegen um 1,26 Prozent auf 29'697,87 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,72 Prozent auf 7537,43 Punkte.
Halbleiterwerte setzten sich an die Spitze - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK Hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag Geschäftszahlen vorlegen. Dem folgt die US-Börsennotierung von SK Hynix mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar.
Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche zusätzlich an Bedeutung, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison noch nicht wirklich anläuft. Die Papiere der Chip-Titel Qualcomm, Microchip, Texas Instruments und AMD verbuchten Kursaufschläge zwischen 3,5 und 6,6 Prozent.
Aktien von Microsoft verloren dagegen ein Prozent. Der Software-Gigant streicht rund 3200 Arbeitsplätze bei der Videospiele-Sparte Xbox und will das Geschäft drastisch umkrempeln. «Unser Geschäft ist heute nicht gesund», schrieb Xbox-Chefin Asha Sharma in einer E-Mail an die Mitarbeiter.
Papiere des PC-Herstellers Dell stiegen um 4,4 Prozent. Bei einer Veranstaltung im Weissen Haus forderte Präsident Donald Trump die Amerikaner auf, Dell-Computer zu kaufen. Hintergrund ist eine milliardenschwere Zusage des Gründers Michael Dell und seiner Frau Susan Dell für ein Trump-Programm für steuerbegünstigte Anlagekonten für Kinder unter 18 Jahren.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)