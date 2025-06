Die Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen dem Iran und Israel durch US-Präsident Donald Trump hat die Ölpreise am Dienstag auf den tiefsten Stand seit mehr als einer Woche gedrückt. An den internationalen Aktienmärkten sorgte die Nachricht für Kursgewinne, da die Sorgen vor Lieferunterbrechungen in der Region nachliessen. «Weil die Märkte das Eskalationsrisiko nun als beendet ansehen, dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die in zwei Wochen auslaufende Zollfrist verlagern», sagte Prashant Newnaha, leitender Zinsstratege für den asiatisch-pazifischen Raum bei TD Securities. «Unserer Einschätzung nach lässt die unerwartet schnelle Beilegung des Nahost-Konflikts nun auch auf eine raschere Einigung bei Zöllen und Handelsabkommen hoffen.»