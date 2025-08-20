In Tokio zählten vor allem Chip-Werte zu den Verlierern und drückten den Leitindex von seinen jüngsten Rekordhochs. Die Aktien der SoftBank Group fielen um 8,3 Prozent, die des Chip-Ausrüsters Advantest gaben um 5,4 Prozent nach. Zudem belasteten neue Konjunkturdaten. Japans Exporte verzeichneten im Juli mit einem Minus von 2,6 Prozent den stärksten Rückgang seit vier Jahren, was vor allem auf die US-Zölle zurückgeführt wurde. «Sie werden die Kosten aber letztendlich an die US-Verbraucher weitergeben müssen, und das würde den Absatz in den kommenden Monaten weiter beeinträchtigen», sagte Takeshi Minami, Chefvolkswirt am Norinchukin Research Institute.