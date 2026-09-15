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Der SMI wird bei der IG Bank vor dem Start 0,26 Prozent tiefer gestellt. Am Montag hatte er 0,75 Prozent gewonnen.
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Zudem hielten sich Anleger vor den mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen in den USA und Japan zurück. Auch die Debatte über eine langsamere Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) sorgte für Verunsicherung.
Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gab leicht nach. Die Börse in Tokio legte hingegen 0,9 Prozent zu, während die Börse in Shanghai leicht gewann. «Die Märkte dürften sich weiterhin auf das Risiko konzentrieren, dass höhere Rohölpreise den Inflationsdruck erhöhen und wiederum die Zinsen in die Höhe treiben könnten», sagte Analyst Yokoo Akihiko von der Mitsubishi UFJ Bank.
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Eine moderate Entspannung bei den Ölpreisen hat den US-Börsen am Montag etwas geholfen. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor letztlich noch 0,82 Prozent auf 29'127,16 Punkte. Ihn belastete weiter die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI), welche vor allem die Halbleitertitel nach unten zog.
Skeptisch zum Thema KI äusserten sich prominente Branchenvertreter. Nach dem Schock eigenständiger KI-Hacking-Attacken sei er besorgt, dass ein KI-Schwarm in sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden US-Dollar Schaden zu verursachen, fürchtet etwa Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic. Er rief die Branche dazu auf, die Entwicklung ihrer leistungsfähigsten Modelle zu verlangsamen.
Aufkommende Forderungen nach einer Regulierung der KI-Technologie hatten sich bereits in Asien negativ auf die Kurse ausgewirkt. Der technologielastige südkoreanische Kospi war abgesackt. Auch in Europa machten die Anleger eher einen Bogen um Technologietitel .
Am US-Aktienmarkt blieben die Halbleiterhersteller und -zulieferer am stärksten unter Druck. So verloren ARM Holdings, Marvell Technology und Applied Materials zwischen 7,1 und 9,7 Prozent. Beim KI-Chip-Riesen Nvidia betrug der Kursrückgang 3,4 Prozent.
Experte Timothy Arcuri von der Bank UBS sprach von einem «neuen, erheblichen Risikofaktor», der in der Chipbranche die Aussichten trübe. Er glaubt zwar nicht an das Argument, dass es zu einer massiven, fundamentalen Verlangsamung der Bewegung kommen wird. Führende KI-Labore hätten schliesslich erst kürzlich weitreichende neue Infrastruktur-Investitionen auf den Weg gebracht. Um die Erwartungen zu erfüllen, müsse man aber «von einem ausgesprochen positiven Szenario für den Infrastrukturausbau ausgehen».
Von den Sorgen wegen des Tempos der KI-Entwicklungen profitierten hingegen die Anteilsscheine von Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit. Die Aktien von Crowdstrike , Palo Alto und Okta gewannen zwischen 12 und 14 Prozent.
(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)