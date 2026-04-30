Händler führten den kräftigen Anstieg in der Nacht auf Donnerstag auf die nach wie vor stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zurück. Laut einem Bericht des US-Portals «Axios» soll US-Präsident Donald Trump über neue militärische Optionen gegen den Iran informiert werden. Die für den weltweiten Gas- und Ölhandel wichtige Strasse von Hormus bleibt weiter blockiert und es gibt derzeit keine Aussicht auf eine Öffnung.