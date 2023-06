In Erwartung, dass die Bank of Japan (BOJ) ihre ultralockere Geldpolitik beibehält, setzten die Anleger weiterhin auf inländische Aktien. "Der Markt wurde durch die Gewinne der Wall Street am Freitag unterstützt. Das hat dazu beigetragen, dass das Geld weiter in Risikoanlagen in Japan fliesst", sagte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities. "Ausserdem befinden sich japanische Aktien in einer günstigeren Position, da die Anleger davon ausgehen, dass die BOJ ihre lockere Geldpolitik beibehalten wird. Also sagen sie: Warum nicht in Japan investieren, wenn die US-Aktien steigen."