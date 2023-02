Der US-Dollar zieht am Freitag an. Entsprechend sinkt der Euro zum US-Dollar zum Wochenschluss auf das tiefste Niveau seit gut einem Monat. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0619 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang Januar. Auch zum Franken hat der Greenback bis zuletzt deutlich zugelegt und hat dabei die 0,93 Franken-Marke wieder passiert. Aktuell steht das USD/CHF-Paar bei 0,9329. Somit kostet der Dollar mehr als einen Rappen mehr als vor 24 Stunden. Der Euro wird am frühen Freitagnachmittag zu 0,9905 Franken gehandelt.