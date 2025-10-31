Nach der zweiten US-Leitzinssenkung in Folge dämpfte Fed-Chef Jerome Powell die Hoffnungen der Anleger auf einen weiteren Schritt im Dezember. Die Zinsfantasie sollte als Kurstreiber aber dennoch nicht ausgedient haben, sagen die Strategen der LBBW. Auch die zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtsinhaber Xi Jinping vereinbarte Annäherung im Handelsstreit sollte den Märkten helfen, obwohl Details der Ausgestaltung noch unklar seien. «Eine weitere Eskalation im Handelsstreit der Grossmächte USA und China scheint damit vom Tisch», heisst es bei der LBBW.