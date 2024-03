Am Dienstag werden in der Schweiz zudem die Inflationsdaten für den Februar publiziert. Die Teuerung in der Schweiz war im Januar gegenüber dem Vorjahr auf das niedrigste Niveau seit Herbst 2021 gesunken. Sie lag bei 1,3 Prozent, nach 1,7 Prozent im Dezember. Der Franken schwächte sich in der Folge wegen der überraschenden Daten ab.