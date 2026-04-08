Weniger als zwei Stunden vor Ablauf eines von ihm gesetzten Ultimatums stimmte ​US-Präsident Donald Trump einer zweiwöchigen Waffenruhe mit dem Iran zu. Bedingung sei, dass der Iran seine Blockade der für Öltransporte wichtigen Strasse von Hormus aufhebt, teilte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social mit. «Die Waffenruhe ist der erste Schritt in die richtige Richtung», kommentierte Christian Henke, Chefanalyst des Brokers IG. «Allerdings werden die Verhandlungen in Pakistan zeigen, inwieweit die USA und der Iran an einem dauerhaften Frieden interessiert sind.» Für eine Einigung spreche jedoch unter anderem, dass beide Seiten ein wirtschaftliches ‌Interesse hätten: Der Iran leide deutlich unter den Sanktionen, während die USA an einem günstigen Ölpreis interessiert seien.