In der US-Wirtschaft läuft es gut, davon zeugten auch am Montag einige Daten. Kreditkartenfirmen etwa berichteten von Rekordausgaben am diesjährigen «Black Friday»-Wochenende. Zudem hat sich die Stimmung in der US-Industrie unerwartet stark aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM erreichte den höchsten Stand seit Juni, wobei er mit einem Wert von unter 50 Punkten aber weiterhin eine Abschwächung signalisiert. Das war bei den Einkaufsmanagerindizes mehrerer europäischen Ländern noch deutlicher der Fall. Darüber hinaus wird in Frankreich über den Staatshaushalt gestritten, was den Sturz der Regierung zur Folge haben könnte.