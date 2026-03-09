Der vor Wochenfrist auf Platz zwei liegende emmentaler blickt auf einen Portfoliozuwachs von 9 Prozent zurück. Diese an sich gute Performance reichte allerdings nicht aus, um weiter unter den Top 10 zu figurieren. Im Ranking fiel emmentaler auf Rang zwölf zurück. Auf der anderen Seite verbesserte sich noe.hp auf den 5. vom 15. Rang. Den grössten Sprung nach vorn machte ndp auf 2. Rang, nachdem dieser vor Wochenfrist noch gar nicht unter den ersten 15 Positionen vertreten war.