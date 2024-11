Bei den Konjunkturdaten stehen in der Woche unter anderem diverse Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone auf den Zetteln der Anleger. Aus den USA steht mit dem Arbeitsmarktbericht für November das Highlight am Freitag an. Im Oktober kamen lediglich 12'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit 113'000 gerechnet. Experten hatten die starke Abweichung mit Sonderfaktoren begründet. Einen Vorgeschmack auf die Entwicklung am Jobmarkt liefern die Daten des privaten Anbieters ADP am Mittwoch, an dem auch der Konjunkturbericht der Fed (Beige Book) vorgelegt wird.