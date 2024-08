Wie würden die Märkte auf eine Zinssenkung in den USA reagieren?

Interessante Studien zum Thema Leitzinssenkung und entsprechender Reaktion der Aktienmärkte hat die Bank of America gemacht. Laut deren Chefstrategen reagierten die US-Aktienmärkte in der Vergangenheit jeweils unterschiedlich auf eine erste Reduktion durch das Fed. So habe die New Yorker Börse auf eine Notfall-Senkung jeweils am positivsten reagiert und in den darauffolgenden sechs Monaten um durchschnittlich 20 Prozent zugelegt.