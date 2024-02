Ganz anders in den USA. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial blieb am Freitag nahe am Rekordhoch und beendete die Woche in Summe zwar fast unverändert. Der breit gefasste S&P 500 und der Nasdaq 100 schafften am Freitag derweil weitere Bestmarken. Sowohl der Nasdaq 100 als auch der S&P 500 haben nun schon die fünfte Woche in Folge zugelegt, dieses Mal um 1,8 Prozent beziehungsweise um 1,4 Prozent.