An den Börsen wird der Start ins zweite Halbjahr von der politischen Unsicherheit in Frankreich überschattet. Wegen der womöglich mit einem Rechtsruck verbundenen Parlamentswahl in Frankreich gerät das Land am Kapitalmarkt verstärkt in den Fokus. Die Risikoprämie für französische Staatsanleihen stieg vor der ersten Runde der Parlamentswahlen am Sonntag auf den höchsten Stand seit der Eurokrise 2012.