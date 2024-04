Ausser der Inflationszahlen steht eine Flut an weiteren Konjunkturdaten an. Ebenfalls zum Wochenauftakt werden die Daten zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone veröffentlicht. Am Dienstag folgt das vorläufige Bruttoinlandsprodukt für Deutschland im ersten Quartal und der Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie im April. Zur Wochenmitte warten die Anleger auf die Einkaufsmanagerindizes für die US-Industrie. Im Terminkalender am Donnerstag stehen unter anderem die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in Deutschland und der Euro-Zone.