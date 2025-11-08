Im Mittelpunkt der neuen Börsenwoche stehen Spekulationen auf eine Lösung des längsten Haushaltsstreits der US-Geschichte. Sorgen über die konjunkturellen Folgen des daraus resultierenden teilweisen Behördenstillstands für die weltgrösste Volkswirtschaft belasten seit langem die Aktienmärkte. «Es gibt gewisse Hoffnungszeichen, dass sich die Politik bewegt und eine Lösung näher rückt», schreiben die Commerzbank-Ökonomen zum Schluss der alten Woche. «Immerhin ist eine politische Hürde aus dem Weg geräumt, nachdem einige Regionalwahlen stattgefunden haben. Vor diesen Abstimmungen wollte wohl keine Seite grössere Zugeständnisse machen.» So erhöhe der Wahlerfolg der Demokraten bei den Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey die Bereitschaft der Politiker zu einer Einigung. Für wachsenden Druck sorgten zugleich knapper werdende Mittel des US-Lebensmittelhilfsprogramms und drohende Einschränkungen im Flugverkehr.