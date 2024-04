Konjunktur im Blick

Neue Konjunkturdaten werden zeigen, ob sich der Trend mit einer schwächelnden Wirtschaft in Europa und überraschend starken Daten in den USA fortsetzt. Am Mittwoch warten Anleger auf das Konjunkturbarometer des Münchner Ifo-Instituts für April. Im März hatte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft kräftig aufgehellt und war so gut wie seit Mitte 2023 nicht mehr. Die Wirtschaft ist derzeit wegen sinkender Investitionen und einer Flaute am Bau im Konjunkturtal. Doch gibt die für Juni erwartete Zinswende der EZB den Führungskräften Hoffnung auf eine konjunkturelle Besserung.