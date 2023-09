Das Büro von Rishi Sunak kündigte für den späten Mittwochnachmittag eine Rede des Premierministers an. Sunak hatte am Dienstagabend mitgeteilt, die Vorgänger-Regierungen seien «nicht ehrlich über die Kosten und Nachteile» grüner Politik gewesen. Sie hätten den einfachen Weg gewählt und gesagt, man könne alles haben. Daher werde er in den kommenden Tagen eine «wichtige langfristige Entscheidung» über die Pläne des Landes zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen darlegen. Laut BBC will Sunak das Verkaufsverbot für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge um fünf Jahre aufschieben und erst 2035 in Kraft treten lassen.