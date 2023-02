Eine Eskalation des Ukrainekrieges würde wohl zu einer heftigen Marktreaktion führen, so Lund-Yates. Bei der Bank of America sehen Fondsmanager geopolitische Gefahren als zweitgrösstes Risiko, nach der Gefahr einer anhaltend hohen Inflation. Einen Friedensschluss in der Ukraine sehen die meisten als unwahrscheinlich an.