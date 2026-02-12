Nicht mehr vom Fleck kommt derzeit Swissquote. Die Aktie hält sich derzeit noch knapp über der 400-Franken-Marke, wobei sie im vergangenen Sommer zum Allzeithoch von 570 Franken gehandelt wurde. Die Valoren gelten als «Bitcoin-Ersatz». Der Logik nach können Anleger, denen die Kryptowährungen nicht behagt, die Aktien der Online-Bank kaufen, zumal die Kursentwicklungen beider Vermögenswerte miteinander einhergehen. Damit liesse sich der Verfall der Swissquote-Titel über die vergangenen Monate hinweg wenigstens teilweise erklären.