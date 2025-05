Citi schätzte, dass der Andrang auf BYD-Händler nach den angekündigten Rabatten im Vergleich zur Vorwoche um 30 bis 40 Prozent zugenommen haben könnte. Sollte sich dieser Kundenverkehr in Verkäufen niederschlagen, könnten die Umsätze von BYD im Mai ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Der in Shenzhen ansässige Konzern veröffentlichte seinen bisher besten Verkaufsmonat des Jahres im April, ein weiteres Zeichen dafür, dass das Unternehmen trotz der allgemeinen Probleme der Branche auf Kurs ist, sein Jahresziel von 5,5 Millionen Auslieferungen zu erreichen. BYD fasst auch im Ausland zunehmend Fuss. So hat der Hersteller im vergangenen Monat erstmals mehr Elektrofahrzeuge in Europa verkauft als Tesla und damit den bisherigen Marktführer auf dem Kontinent überholt.