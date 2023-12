Wang wuchs als zweitjüngstes von acht Kindern in einem ärmlichen Dorf in der ostchinesischen Provinz Anhui auf. Seine Eltern starben, als er ein Teenager war. Seine älteren Geschwister unterstützten ihn während seiner Schul- und Universitätsausbildung. In den ersten Jahren seines Berufslebens arbeitete Wang in Peking in staatlichen Diensten in der Seltenerdmetall-Forschung, einem wichtigen Bereich für Batterieherstellung und Unterhaltungselektronik. 1995 gründete er in Shenzhen BYD - mit Hilfe eines Kredits von fast 300'000 Dollar, den ein Freund bereitstellte.