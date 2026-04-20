Ebenso ist die Anzahl der Portfolios, die im Plus stehen, deutlich angestiegen. In den vergangenen zwei Wochen zog dieser Wert auf 1469 Portfolios nach zuvor 913 respektive 743 an. Damit liegt die Anzahl der Portfolios mit einem Kursgewinn über der Marke von 50 Prozent - sprich die Hälfte der Teilnehmenden hat seit dem Start einen Plus erzielt. Und dies notabene in einem äusserst schwierigen Umfeld an den Finanzmärkten. Zum Vergleich: Der Swiss Market Index (SMI) hat in der gleichen Periode einen Kursverlust von 3,5 Prozent hinnehmen müssen.