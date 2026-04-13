Bei den drei Erstklassierten bestätigt sich, dass herausragende Wochen nötig sind, um sich an der Spitze abzusetzen. Das ist den drei Führenden gelungen, wobei «pupetta» auf drei überdurchschnittliche Wochen zurückblicken kann und deshalb nicht überraschend auf Platz eins steht. Allerdings kann sich keiner in der Spitzengruppe ausruhen. Weitere Kursgewinne müssen her, damit um den Sieg mitgespielt werden kann.